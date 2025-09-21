Рядом с Алматы произошло землетрясение

В Казахстане, вблизи города Алматы, произошло землетрясение. Об этом сообщило МЧС республики в Telegram-канале.

Землетрясение было зарегистрировано в 16:25 по времени Астаны (14:25 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 9 км к юго-западу от Алматы.

В ведомстве заявили, что землетрясение не было ощутимо. Информации о пострадавших людях и разрушенных объектах не поступало.

В ТАСС сообщили, что жители Алматы получили сообщения с предупреждением о землетрясении и просьбой покинуть дома, однако подземные толчки не ощущались.