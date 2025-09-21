В результате удара дрона в Белгородской области погиб человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Пролетарский Ракитянского района дрон ударил по автомобилю. Водитель погиб на месте.

В том же населенном пункте беспилотник ударил по коммерческому объекту, добавил господин Гладков в Telegram-канале. Пострадали четыре человека. Двоих мужчин с осколочными ранениями и женщину с баротравмой доставили в больницу Белгорода. Еще одну женщину с осколочными ранениями направили в Ракитянскую больницу. В здании коммерческого объекта повреждены фасад и остекление.

Еще один мужчина ранен в результате удара FPV-дрона по автомобилю в селе Новоленинское. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног. Пострадавшего доставили в Ракитянскую ЦРБ, лечение он продолжит в больнице Белгорода. Автомобиль в результате удара полностью сгорел.