Избинг, монастыринг и болотинг

В России появились туры для перевоспитания зумеров. Организаторы предлагают молодому поколению отправиться на неделю в деревню Бабенки. Там их обучат колоть дрова, чистить овощи и работать в огороде. Среди условий — запрет на использование гаджетов. Также на сайте тура по перевоспитанию зумеров указано, что участникам представится возможность «посозерцать небо, а не рилсы», «повайбить с лесными духами» и «увидеть водоемы цвета матча-латте». Стоимость услуги составляет 20 тыс. руб.

Такие туры — это не новое явление в туризме, рассказал “Ъ FM” генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «Все это имеет название "цифровой детокс", когда люди проводят какое-то количество времени без интернета и мобильного телефона. Таких туров достаточно много, в том числе всяческие ретриты. Часто этим занимаются какие-то психотерапевтические группы: собираются в каких-то уединенных местах, например, в горах, совмещают с какими-то видами физической активности. И при этом люди лишены доступа к телефону, чтобы улучшить свое ментальное здоровье. При этом, обращаясь к нашей аудитории, мы говорим примерно так: "Вот есть классное место, "Роза Хутор", Красная Поляна. Здесь зимой можно кататься на лыжах, это прикольно, здесь твои сверстники, масса активностей, помимо лыж". Мы рекламируем то, что им, извините за такой сленг, зайдет, а это тусовки, компании, дискотеки. Мы показываем какой-то привлекательный образ отдыха, и обычно на него приходят молодые туристы.

Самостоятельно люди начинают ездить отдыхать лет в 19-20. Для этой аудитории интересны спортивные, горнолыжные курорты зимой и летом. Я уже упомянул Красную Поляну, есть спрос и на курорты Северного Кавказа, Архыз, Домбай, Приэльбрусье. В Сибири Шерегеш и зимой, и летом тоже привлекает такую публику. Есть тоже места на побережье, куда тянется в основном молодежь. Скажем, в Крыму это Коктебель, а в Сочи — Имеретинка. Соответственно, молодежь знает, где собираются их сверстники и где можно зажечь».

В прошлом году в России появился другой тренд — монастыринг. По сути, это временное проживание в обители, где молодые люди трудятся в огороде, трапезной, на уборке, посещают службы, а взамен получают кров и еду. По данным сервиса «Туту», популярность такого отдыха выросла в России на 10% по сравнению с прошлым годом, а среди зумеров — почти на четверть. Также в России продолжают набирать популярность болотинг (вид экскурсий, посвященный исследованиям болот и топей), а также избинг (отдых в традиционной русской избе). Во втором случае размещение может стоить от 7 тыс. руб. до 150 тыс. руб. в сутки. Необычный нейминг популярен в маркетинге, и именно в туристической отрасли такой подход особенно актуален, считает продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Начнем с того, что такие фразочки привлекают внимание. Вот даже мы с вами их обсуждаем, так что они уже точно работают. А вторая история: такие вещи очень хорошо работают даже, наверное, не на самом сайте или в каком-то предложении (это просто единый стиль коммуникации), а в социальных сетях. Потому что шуток на эту тему много, как и на тему зумеров, и это дополнительное привлечение внимания.

Разные аккаунты брендов периодически этим пользуются или берут, например, какой-нибудь брейнрот-тренд. В частности, "Авиасейлс", когда мы говорим про социальные сети, делает иногда даже противоречивый контент, совсем на грани. Это хорошо цепляет аудиторию, создало определенное имя сервису, что он всегда такой креативный, дерзкий, и это ему идет в плюс. Но дальше, если мы посмотрим, как бренд взаимодействует, то увидим хороший сервис, который, соответственно, все отрабатывает по высоким стандартам для любой крупной компании. Здесь, соответственно, я думаю, что была примерно такая же политика.

Сейчас это такие молодежные вайбы, это можно прикольно обыграть, иногда это звучит на самом деле смешно, и так можно аудиторию неплохо зацепить. В туризме, кстати, это может быть вполне актуально.

Здесь же речь не про товары широкого потребления, но это продукт, которым нужно зацепить внимание человека настолько сильно, чтобы дальше его завести в свою воронку. Ведь люди далеко не всегда принимают решения по щелчку пальца — увидел рекламу и приобрел тур».

Согласно исследованию британской компания Kantar, почти половина зумеров путешествовали в этом году. Это поколение активно использует технологии для планирования путешествий: более 60% из них выбирают направления по рекомендациям инфлюенсеров в соцсетях. Также молодое поколение проявляет большой интерес к сервисам бронирования на базе ИИ.

