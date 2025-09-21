Нетаньяху сообщил о прогрессе в переговорах с Сирией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в переговорном процессе с властями Сирии достигнут «некоторый прогресс».

Фото: Debbie Hill / Pool / Reuters

Фото: Debbie Hill / Pool / Reuters

«Мы ведем переговоры с сирийцами, есть определенный прогресс, но еще есть куда идти»,— сказал премьер Израиля (цитата по Reuters). Он добавил, что переговоры с Сирией, как и контакты с Ливаном, были бы невозможны «без наших решительных побед на северном фронте».

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа 17 сентября заявил, что власти страны продолжают переговоры с Израилем о соглашении по вопросам безопасности. По его словам, первые результаты контактов будут известны «в ближайшие дни».