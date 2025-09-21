Фестиваль боевых искусств «Казачья сталь» провели в Шарташском лесопарке

В Шарташском лесном парке Екатеринбурга прошел фестиваль боевых искусств «Казачья сталь», собравший более 300 участников из разных регионов России и Казахстана, сообщили в департаменте информационной политики региона. Мероприятие приурочили к нескольким праздникам: День Державы Российской, Рождество Пресвятой Богородицы и День воинской славы России — победа в Куликовской битве.

Директор фестиваля, атаман хутора «Северный» Евгений Бунтов подчеркнул символичность проведения спортивного праздника в этот день. «Это напоминание о нашей духовной силе, исторической памяти и воинской доблести»,— сказал он.

Для гостей и участников были организованы учебно-тренировочные зоны по фланкировке, рубке лозы, стрельбе из лука и казачьему сабельному бою «Клыч». Особое внимание привлекло соревнование по перетягиванию автомобиля «УАЗ Патриот» весом более двух тонн.

Также прошли Кубок по перетягиванию каната памяти Героя России Виктора Романова и Турнир по армейскому гиревому рывку памяти Героя России Дмитрия Шектаева.