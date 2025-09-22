Признак оперы

21 октября Троицкий районный суд Москвы проведет заседание по иску хореографа-постановщика Дмитрия Пимонова к продюсерам перформанса «Opera Del Arte. Хиты итальянской оперы» о взыскании неосновательного обогащения. После премьеры постановки заказчик проекта не выплатил господину Пимонову остаток вознаграждения по контракту в размере 930 тыс. рублей, в связи с чем исполнитель подал в суд. Ответчик, в свою очередь, заявляет о расторжении договора в одностороннем порядке из-за неисполнения истцом обязательств по договору и встречным иском требует вернуть аванс в размере 660 тыс. рублей. Установить объективные критерии для оценки творческого проекта довольно затруднительно, но с точки зрения закона у обеих сторон есть равные возможности для сбора и предоставления доказательной базы для принятия решения судом, полагают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истец по делу Дмитрий Пимонов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Истец по делу Дмитрий Пимонов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Истцом по делу выступает Дмитрий Пимонов — хореограф-постановщик мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Безымянная звезда», «Демон Онегина», «Оскар и Розовая дама», «Чудо-юдо». Господин Пимонов сотрудничает с Мариинским и Михайловским театрами, Академией русского балета им. А. Я. Вагановой, Академией танца Бориса Эйфмана и другими российскими и зарубежными учреждениями культуры. Ответчик — ИП Набокина Наталья Юрьевна, осуществляющий различные виды предпринимательской деятельности, в том числе в сфере культуры (деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов).

28 августа 202З rода Дмитрий Пимонов и Наталья Набокина заключили договор, по условиям которого постановщик в качестве исполнителя взял на себя обязательства принять личное участие в создании оригинальной хореографии к спектаклю Ореrа Del Arte.

Заказчик в лице индивидуального предпринимателя Набокиной обязался принять и оплатить работу. В тексте иска господина Пимонова говорится, что в ходе исполнения обязательств по контракту хореограф-постановщик создал либретто и программу постановки, разработал оригинальную хореографию постановки для целей ее публичного исполнения, провел многочисленные репетиции с солистами и артистами балета. 15 октября 202З rода в Зимнем театре Сочи состоялся премьерный показ хореографической постановки «Ореrа Del Arte. Хиты итaльянской оперы». В спектакле принимали участие солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра: Игорь Барбаков (тенор), Артем Алешин (баритон), Анастасия Симанская (сопрано) и артисты балета.

В соответствии с упомянутым контрактом (имеется в распоряжении редакции), стоимость выполненных хореографом-постановщиком работ и оказанных услуг по созданию оригинальной постановки составляет 1 млн 590 тыс. рублей. В договоре указывается, что сумма не может изменяться иначе как по соглашению сторон. Вознаграждение подлежало выплате заказчиком тремя частями: 330 тыс. рублей — в течение трех дней с даты подписания договора; 330 тыс. рублей — в течение трех дней после одного месяца репетиций; 930 тыс. — в течение трех дней с даты проведения премьерного спектакля. В дальнейшем заказчик также обязался выплачивать хореографу авторские отчисления в размере 6% от суммы валового сбора от продажи билетов за каждое пyбличное исполнение постановки на сценических площадках или во время официальных гастролей на территории РФ.

В иске господина Пимонова отмечается, что обязательства заказчика по оплате выполненных хореографом работ и услуг исполнены частично — в сумме 660 тыс. рублей. С yчетом фактической даты премьерного показа (15 октября 2023 года) платеж в сумме 930 тыс. рублей должен был поступить не позднее 18 октября 2023-го.

«Несмотря на то что премьерный показ спектакля состоялся 15 октября 2023 года, вплоть до настоящего времени обязательства, предусмотренные подпунктом 3 пункта 3.2.1. Контракта, Заказчиком не исполнены»,— следует из документа. Согласно карточке дела, заявление истца было подано 19 сентября 2024-го и принято к производству 23 сентября того же года.

Факт проведения премьерного спектакля подтверждается публикациями в СМИ. В частности, в материале интернет-издания «Звезда Сочи» от 20 октября 2023 года приводится цитата продюсера проекта Виктории Мысак: «Мы счастливы, что наша премьера в Сочи собрала полный зал и благодарим каждого пришедшего... Мы планируем большой тур по городам России, рассматриваем возможность зарубежного турне. А пока мы возобновляем репетиции, готовим шоу-программу, в которой зрителей ждут новые сценические решения и впечатления».

Определением Троицкого районного суда Москвы от 20 марта 2025 года была назначена комплексная культурологическая и оценочная экспертиза, проведение которой поручено экспертам АНО «Центральное бюро судебных экспертиз №1». По результатам экспертизы в суд представлено экспертное заключение, составленное экспертом Юрием Фатеевым (специалист в области хореографии) и Верой Николаевой (экономист-оценщик). В результате проведенного анализа привлеченные эксперты установили, что танцевальные номера в постановке носят однообразный характер, хореография движений в танце имеет ярко выраженный повторяющийся характер, танцующие пары подобраны негармонично по росту. Также в заключении перечисляется высокий уровень заимствований из других постановок хореографа, низкий уровень и техника хореографического исполнения танцорами, негармоничный рисунок танца по отношению к масштабу сцены, некачественное звуковое решение и т. д.

В заявлении истца зафиксировано, что по указанным причинам ИП был вынужден отменить дальнейшие запланированные показы постановки в городах России, а также понес убытки, связанные с организацией проекта. Сторона ответчика также заявляла, что суммарная выручка, полученная от продажи билетов на премьерный спектакль, оказалась существенно меньшей, чем стоимость услуг хореографа-постановщика по контракту. В иске упоминается, что ответчик сообщила об отсутствии намерений и возможности проводить публичные показы постановки и использовать ее с целью извлечения прибыли — соответственно, не имеет возможности исполнить принятые на себя обязательства по условиям контракта.

В свою очередь, сторона истца предоставила в суд заключение других экспертов: кандидата искусствоведения, старшего научного сотрудника Российского института истории искусств Ольги Федорченко и кандидата искусствоведения, старшего научного сотрудника Государственного института искусствознания Натальи Коршуновой. «По нашему глубочайшему убеждению, оценка любого художественного произведения, в том числе музыкального или хореографического, всегда является предельно субъективной и отражает личное, субъективное мнение соответствующего специалиста»,— говорится в этом заключении. Из материалов дела также следует, что известный специалист в сфере хореографического искусства – профессор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, кандидат искусствоведения, доцент Ольга Розанова – положительно отозвалась о постановке, а музыкальный и театральный критик, член Ассоциации театральных критиков России Екатерина Беляева напротив оценила, что постановка «во многом не соответствует зафиксированной в пресс-релизе концепции».

По мнению адвоката Дмитрия Пимонова Андрея Черткова, эксперт Юрий Фатеев — небеспристрастное лицо, вследствие чего подлежит отводу, а исследование проведено без учета представленных сторонами по судебному запросу дополнительных документов и сведений, то есть является неполным. Кроме этого, как считает представитель истца, эксперт Фатеев, отвечая на ряд вопросов, вышел за пределы профессиональной компетенции. «В целом выводы эксперта являются субъективными, оценочными, немотивированными, зачастую намеренно искажающими факты и противоречат обстоятельствам дела»,— сказал «Ъ-СПб» господин Чертков. По его данным, 18 сентября суд вызывал на допрос господина Фатеева, но привлеченный судом эксперт не явился на заседание, объяснив в направленном в суд письме причину отсутствия большой загруженностью в Мариинском театре.

По информации, опубликованной на сайте Мариинки, Юрий Фатеев — балетмейстер-репетитор этого театра. С 2018 до 2024 года исполнял обязанности заведующего балетной труппой Мариинского театра. Дмитрий Пимонов, в свою очередь, участвовал в Творческой мастерской молодых хореографов Мариинки и много сотрудничал и продолжает работу с этим учреждением культуры.

В июне 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) на Новой сцене Мариинского театра состоялась премьера недописанной оперы Петра Чайковского «Мандрагора», созданной с помощью искусственного интеллекта. Господин Пимонов участвовал в постановке в качестве хореографа. По словам адвоката Черткова, балетмейстер Фатеев и господин Пимонов знакомы, в том числе по работе.

«Ъ-СПб» обратился за комментарием о позиции стороны ответчика к продюсеру проекта Opera Del Artе Виктории Колесниковой (ранее Виктория Мысак). «Договор с Дмитрием был расторгнут по нашей инициативе,— подтвердила она,— по причине неисполнения им обязательств и недобросовестного поведения в ходе работы над постановкой».

В ответе на запрос редакции госпожа Колесникова констатирует, что Дмитрий Пимонов — известный в театрально-музыкальной среде человек, который «может создать путем публикаций через своих представителей общественное мнение, способное оказать влияние в рамках судебного процесса на предопределение решения в свою пользу».

«До вынесения решения по данному гражданскому спору считаю любые комментарии сторон в прессе, какие-либо публикации преждевременными, так как это может оказывать давление на суд путем создания общественного мнения, которое может содержать искажение фактических обстоятельств и предвзятость»,— подчеркнула в ответе изданию продюсер.

Адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области и Санкт-Петербургской коллегии адвокатов имени Ф. Н. Плевако Елена Байкова называет ситуацию скорее нетипичной, нежели будничной, способной оказать значительное влияние на дальнейшие аналогичные ситуации в сфере искусства, поскольку может спровоцировать увеличение числа подобных споров в гонке за распределением финансирования конкурирующих проектов. «Сфера искусства и нормы права слабо коррелируются друг с другом. Найти объективные критерии для оценки творческого интеллектуального проекта крайне затруднительно ввиду уникальности его замысла и индивидуального восприятия зрителями культурно-зрелищного мероприятия»,— рассуждает адвокат. Поскольку в настоящее время рассмотрение дела судом первой инстанции не завершено, то и истец, и ответчик не лишены возможности предоставлять доказательства в обоснование своей правовой позиции.

«Поскольку судьи — люди с высшим юридическим образованием, они могут не обладать достаточными компетенциями в сфере культуры и искусства. Поэтому при рассмотрении дел со столь специфичными нюансами стоит особое внимание уделить вызову свидетелей, по профессии связанных с театральным миром, и проведению комплекса независимых дополнительных экспертиз»,— заключает госпожа Байкова и добавляет, что здесь стороны в случае несогласия с принятым судебным актом имеют равные возможности для обжалования решения суда. «При этом для подачи жалобы в вышестоящие судебные инстанции недостаточно просто быть несогласным с оценкой доказательств и каких-либо обстоятельств по делу. Эффективная апелляционная жалоба должна содержать конкретные правовые основания для отмены или изменения решения суда»,— предупреждает она.

Советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Мария Суськая также замечает, что оценить исполнение договора в данном случае практически невозможно до проведения мероприятия. Исключение — совсем явные нарушения — например, если вместо заявленных 10 творческих коллективов приехал один артист. «Хореография постановки — вопрос хоть и творческий, но если заключен договор и возникли разногласия, то их необходимо разрешать согласно сухой букве закона»,— продолжает она.

Госпожа Суськая обращает внимание: безусловно, личная заинтересованность эксперта или специалиста противоречит нормам закона. Статья 18 ГПК РФ прямо указывает, что эксперт или специалист не может участвовать в рассмотрении дела, если он находился либо находится в служебной или иной зависимости от кого-либо из лиц, участвующих в деле, их представителей. «Однако необходимо понимать, что заключение эксперта, как и любое доказательство, должно оцениваться в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, согласно которой никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы, все доказательства оцениваются по внутреннему убеждению суда, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств»,— подчеркивает представитель бюро «Соколов, Трусов и партнеры». Законодатель наделяет стороны правом ходатайствовать о проведении повторной экспертизы, в том числе при установлении факта заинтересованности эксперта, напоминает госпожа Суськая. «Таким образом, есть все шансы убедить суд в том, что данная экспертиза не может быть положена в основу решения суда, для чего необходимо предоставить в суд надлежащим образом оформленные доказательства заинтересованности эксперта»,— резюмирует советник уголовно-правовой практики.

Александра Тен