Талибы призвали США избегать повторения «прошлых неудачных походов»

Движение Талибан, которое с 2021 года находится у власти в Афганистане, призвало США не повторять «прошлых неудачных походов». Там также напомнили об условиях соглашения о выводе американских войск с территории страны.

«Вновь подчеркиваем, что вместо повторения прошлых неудачных подходов следует придерживаться политики, основанной на реализме и рациональности»,— написал заместитель представителя правительства Афганистана Хамдулла Фитрат в соцсети X.

Как напомнил Хамдулла Фитрат, соглашение о выводе войск включает в себя пункт о том, что США обязуются не применять силу и не угрожать ею для решения вопросов о территориальной целостности Афганистана, а также не вмешиваться во внутренние дела страны. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил последствиями, если талибы не вернут авиабазу Баграм.

Впервые движение Талибан пришло к власти в Афганистане в 1996 году. В 2001 году США и Международные силы операции ввели войска в страну в ответ на теракты 11 сентября. Иностранный контингент полностью покинул Афганистан в 2021 году, после чего талибы вернулись к власти.