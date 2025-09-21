Минздрав предлагает передавать ФОМС данные о ветеранах для медсопровождения

Минздрав России разработал законопроект об адресном обеспечении ветеранов боевых действий и членов их семей льготами и мерами социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Законопроект предполагает передачу сведений о ветеранах боевых действий территориальным фондам и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС).

В Минздраве отметили, что действующее законодательство в сфере обязательного медстрахования сейчас не предусматривает механизмов, которые позволили бы организовать адресное сопровождение ветеранов боевых действий и их семей.