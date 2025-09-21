Сеть магазинов OBI в России может быть переименована в «Дом Ленты»

Российская сеть магазинов товаров для дома OBI может быть переименована в «Дом Ленты». Решение связано со сменой собственника, после перехода компании в портфель «Севергрупп» Алексея Мордашова. Планируется развивать OBI в качестве суббренда продуктовой сети «Лента».

По предварительным оценкам экспертов, ребрендинг может потребовать инвестиций в размере 200 млн руб. Вывод на рынок абсолютно нового бренда обошелся бы в пять раз дороже, считают эксперты. ООО «ОБИ ФЦ», головная структура DIY-ритейлера, в начале сентября зарегистрировала домены «Дом-Лента.РФ» и «Домлента.РФ». Компания пока не комментирует данную информацию.

Сеть OBI работает в России с 2003 года и является одним из крупнейших профильных ритейлеров, занимая восьмое место среди DIY-сетей. В 2024 году выручка сети составила 24,6 млрд руб., что на 4,2% больше показателя 2023 года. В настоящее время компания управляет 26 магазинами в России.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Стройматериалы заклеят «"Лентой"».