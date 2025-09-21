Предполагаемый убийца главы UnitedHealthcare пытается избежать смертной казни

Адвокаты Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона, призвали судью исключить возможность вынесения смертного приговора их подзащитному. Они обвинили власти в предвзятости и обратили внимание на публичные призывы федеральных чиновников казнить господина Манджоне, передает Associated Press.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луиджи Манджоне (второй слева)

Фото: Steven Hirsch / Pool / Reuters Луиджи Манджоне (второй слева)

Фото: Steven Hirsch / Pool / Reuters

По версии следствия, в декабре 2024 года на Манхэттене обвиняемый несколько раз выстрелил в господина Томпсона из пистолета с глушителем, а затем бежал с места преступления. Господина Манджоне задержали в городе Алтуна (Пенсильвания).

В апреле этого года генеральный прокурор Пэм Бонди заявила о намерении добиваться для него смертной казни. Она пояснила, что смертный приговор станет частью «программы президента Трампа по прекращению насильственных преступлений, чтобы сделать Америку снова безопасной».

На прошлой неделе судья штата Нью-Йорк снял с господина Манджоне обвинения в терроризме, но оставил обвинения в убийстве второй степени. Задержанный не признает себя виновным.

Как богатенький мальчик стал хладнокровным убийцей и героем Америки — в материале «Ъ» «Символическое здравоустранение».

Кирилл Сарханянц