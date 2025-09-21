В Прикамье рекордно выросли продажи китайского премиального авто Li Xiang

В августе в Пермском крае на 600% выросли объемы регистрации китайских премиальных электрокаров Li Xiang (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). Как сообщает профессиональное сообщество «Автомаркетолог» и аналитики компании Verra, за минувший месяц в регионе на учет было поставлено семь новых Li Xiang, тогда как в августе 2024-го — только один. На пермском авторынке доля автомобилей этого бренда занимает 0,3%.

Владельцем бренда Li Xiang является китайская компания Li Auto Inc, созданная в 2015-м. Как пишет koleso.ru, основатель и гендиректор компании — Ли Сян (Li Xiang). Организация ориентируется в основном на премиальные электромобили и гибридные внедорожники.

В 2025 году Минпромторг России включил модель Li Xiang L9 4WD в список автомобилей и электромобилей, подлежащих обложению налогом на роскошь.

Отметим, что в целом в августе продажи новых автомобилей в Пермском крае сократились на 9,6% год к году. На учет в регионе было поставлено 2398 транспортных средств.