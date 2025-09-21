Путин рассказал, как однажды увернулся от падающего на него мотоцикла

Президент России Владимир Путин сказал, что однажды на него чуть не упал мотоцикл.

«Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня "козлом" вверх полетел, перевернулся. Я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной»,— рассказал Владимир Путин во время учений «Запад-2025». Запись опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

На кадрах видно, что президент рассказал историю о мотоцикле министру обороны Андрею Белоусову и его заместителю Юнус-Беку Евкурову.