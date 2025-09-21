В Бангкоке пропавшую россиянку нашли живой

Пропавшую в Бангкоке россиянку Эрику Владыко нашли живой и здоровой. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на волонтеров, которые занимались поисками.

«Была в отеле, отель позвонил в консульство, консульство отправило человека, он сейчас с ней»,— рассказали собеседники агентства. Мама и близкие друзья Эрики Владыко едут на встречу с ней.

Агентство сообщило, что в ночь на 13 сентября в Таиланде пропала 34-летняя россиянка Эрика Владыко. Она оставила четырехлетнюю дочь в хостеле и уехала на такси. В русскоязычных соцсетях в Таиланде писали, что сотрудники хостела нашли четырехлетнего ребенка и вызвали полицию, после чего временно определили его в детский дом. Позже в Бангкок прилетела мать Эрики Владыко и забрала внучку.