Минобороны заявило об ударах по местам запуска украинских БПЛА

Минобороны заявило, что ВС России нанесли удары по местам запуска беспилотников Вооруженных сил Украины.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности»,— написано в сообщении Министерства обороны.

В публикации ведомства также указано, что за сутки силы ПВО ВС России уничтожили 65 беспилотников.