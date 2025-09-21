Бывший депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее в Курской области прошли выборы главы региона. 86,92% избирателей (406 346 человек) поддержали кандидатуру Александра Хинштейна.

Перед этим господин Хинштейн два созыва был депутатом Госдумы РФ от Самарской области. В декабре 2011 года его избрали в федеральный парламент пятого созыва по самарскому региональному списку от «Единой России». В сентябре 2018 года Александр Хинштейн стал депутатом Госдумы VII созыва от 158-го избирательного округа Самарской области.

В декабре 2024 года он был назначен врио губернатора Курской области. Прежний глава региона Алексей Смирнов ушел в отставку. В настоящее время он арестован по делу о коррупции при строительстве фортификационных сооружений.

Георгий Портнов