«Все мне говорили: "Найдем!" — а я делал вид, что верю»

Памятник на могиле сотрудника Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова был открыт на Смоленском кладбище сегодня, 21 сентября. На плите из серого гранита лаконичные слова: «Журналист Максим Максимов. Убит в 2004-м. Правда победила в 2024-м. Виновный наказан» — и эпитафия: «В России надо жить долго». Вспомнить погибшего пришли коллеги, друзья, поисковики и следователь Вячеслав Мазуренко, доведший дело до логического завершения.

«Останки Максима были выданы только на прошлой неделе, тогда же их опустили в могилу,— рассказал «Ъ-СПб» главный редактор интернет-ресурса «Фонтанка.ру» (издание — преемник АЖУРа) Александр Горшков.— Похорон в традиционном смысле слова не было. Не надо объяснять, что осталось от него. Поэтому мы решили устроить церемонию и вспомнить Максима вместе с открытием памятника». Последнее пристанище журналист нашел в непосредственной близости от могилы одного из отцов-основателей АЖУРа и «Фонтанки.ру» Андрея Константинова, умершего в 2023 году после продолжительной болезни и не дождавшегося официального раскрытия этого преступления, хотя данные о причастных к убийству силовиках у него и его коллег были.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вел церемонию журналист Евгений Вышенков, основной двигатель процесса двадцатилетнего поиска, в который входили и встречи с представителями «теневого» мира. По словам господина Вышенкова, в 2023-м, когда пришла новая команда со следователем-криминалистом Вячеславом Мазуренко, не сильно верилось, что они добьются результата. «Я думал, что государство в очередной раз перелопатит следственную макулатуру и напишет кучу обзорных справок,— говорил журналист.— Примерно такое у меня было отношение. Но через какое-то время я вдруг увидел, что этот, ранее мне незнакомый, человек буквально по слогам начал перекладывать всю эту картину. Если бы не Мазуренко и не колоссальная сумма работы вовлеченных людей, то ничего бы не было. Это как разбить вазу, станцевать на ней на слоне, а потом ее собрать так, чтоб никто не заметил, что она была разбита».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Евгений Вышенков поименно перечислил причастных к расследованию, помимо подполковника юстиции Вячеслава Мазуренко: капитана юстиции, следователя СК по Петербургу Степана Пименова, следователя СК России Михаила Ульянова, полковника ФСБ Александра Гимадиева, подполковника ФСБ Алексея Николаева, полковника полиции Виталия Лаврищева. «Я называю их (имена и фамилии.— «Ъ-СПб») не для того, чтобы запомнить, а для того, что важно их произнести»,— отметил он. Слово «важно» Евгений Вышенков произнес еще несколько раз: когда говорил о помощи поисковиков, об отношении к поискам останков Максима Максимова тракториста Славы, о работе рядовых сотрудников Следственного комитета и т. д. «Все мне говорили: "Найдем!" — а я делал вид, что верю»,— вспоминал он.

После еще нескольких речей собравшиеся возложили к памятнику цветы и медленно разошлись. Кто-то положил на могилу памятную медаль за номинацию «Лучшее журналистское расследование» в конкурсе «Золотое перо», проводимом Союзом журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Номинация много лет носит имя Максима Максимова.

Фото: Валентин Илюшин, Коммерсантъ

О пропаже журналиста АЖУРа стало известно в конце июня 2004 года. Он готовил материал о незаконных методах работы местных силовиков, в частности о работе сотрудника МВД по Северо-Западу Михаила Смирнова, которому тогда прочили повышение. В июле того же года прокурор Центрального района города возбудил дело об убийстве Максима Максимова. Оно было взято под личный контроль градоначальницей Валентиной Матвиенко. Позже коллеги погибшего репортера не раз обращались к руководству Петербурга, но расследование практически не продвигалось. Михаила Смирнова тогда не раз обвиняли в причастности к смерти журналиста, арестовали, но позже оправдали и восстановили в должности.

Новый толчок делу был дан почти через 20 лет, в 2023 году. За дело взялись криминалисты Следственного комитета по Северо-Западу вместе с представителями оперативной службы «М» ФСБ и управления уголовного розыска Петербурга. На этот раз удалось собрать доказательную базу, указывающую на виновность экс-полковника милиции, а петербургскому СК — задержать Михаила Смирнова и добиться его ареста. В 2024-м отставной полковник милиции признал вину и указал на место захоронения журналиста. По словам Евгения Вышенкова, за 20 лет там вырос непролазный лес. На шестой день поисков в декабре того же года в лесополосе у Белоострова сотрудники СКР нашли останки журналиста.

Михаил Смирнов дал показания по обстоятельствам убийства Максима Максимова. Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность журналиста по освещению фактов противоправных действий сотрудников правоохранительных органов, пояснили в СКР. После проведения экспертиз было подтверждено, что останки действительно принадлежат господину Максимову.

Как следует из материалов дела, оперативник попросил знакомого связаться с журналистом, представиться столичным медиаменеджером, который якобы планирует открыть редакцию в Петербурге. Михаил Смирнов рассказал следователям, что встречу они назначили в бане на Фурштатской улице недалеко от метро «Чернышевская», где расследователя встретил сам Смирнов, оперативник Андрей Пятов и двое их сообщников под фамилиями Меликсетов и Мещеров. В центре города журналиста задушили, тело погрузили в служебную машину и отвезли в лесополосу.

Фото: скриншот с видео «Фонтанка.ру»

Михаил Смирнов не раз становился фигурантом уголовных дел, но к тому моменту так и не был осужден. В мае 2024 года Октябрьский райсуд отправил экс-милиционера в СИЗО по обвинению в другом убийстве 26-летней давности: за то, что он с группой лиц взорвал автомобиль с гендиректором Балтийского судомеханического завода Игорем Мальчиком, его заместителем и водителем. В итоге чуть меньше года назад Михаил Смирнов сознался в этом убийстве, а также признался, что в 2001 году расправился с чиновником, который был посредником по делу о взятке. Отставной силовик по-прежнему находится в следственном изоляторе, хотя несколько раз подавал заявление о приостановке следствия и просил об отправке на СВО. В этом суд ему отказывал.

Полина Пучкова, Андрей Ершов