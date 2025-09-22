Стоп машина

Региональные промышленные предприятия продолжают испытывать сложности с обновлением производственного оборудования. Трудности связаны не только с адаптацией предприятий к уходу с российского рынка европейских и американских компаний, но и с высокой ключевой ставкой ЦБ. По словам промышленников и экономистов, альтернативой «дорогим» кредитам являются льготные займы от федерального и регионального фондов развития промышленности. Однако спрос со стороны промышленников существенно превышает возможности фондов.

Проблема обновления производственного оборудования остается актуальной для предприятий машиностроения и металлургии Пермского края. По словам доцента кафедры экономики и управления промышленным производством ПНИПУ, кандидата экономических наук Владимира Постникова, моральный и физический износ оборудования на промышленных предприятиях Прикамья доходит до 60–70%, при этом «объем обновления основных фондов не достигает 2% в год». Эксперт отмечает, что проблема усугубляется использованием на производстве устаревших технологий «60–80-х годов». «Традиционными проблемами являются станки (включая роботизированные) и электроника. Они, как правило, импортные либо устаревшие. Следовательно, проблема их обновления — самая острая»,— соглашается экономист Антон Любич.

Директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов тоже считает вопрос обновления станков одним из наиболее актуальных для предприятия. «Проблему можно назвать накопленной за последние пять лет. Трудности с покупкой новых станков начались еще во время пандемии, когда „сломалась“ вся мировая торговая логистика, и не только продолжились, но и усилились с приходом в Россию западных санкций. Парк оборудования на КРМЗ был сформирован еще до середины 2010-х годов, то есть средний возраст станков превышает семь-десять лет»,— поясняет господин Теплов. «Потребность в обновлении исходит также из того, что современные лазерные станки, например, намного более мощные, достигают 20 кВт и больше. Для сравнения: самый мощный наш лазерный станок итальянской компании WARCOM имеет мощность 6 кВт. Большая мощность и другие технологические особенности последних моделей производственного оборудования напрямую влияют на производительность труда, к постоянному повышению которой стремится КРМЗ»,— добавляет руководитель предприятия.

По его словам, уход с российского рынка европейских и американских производителей станков не только усложнил процесс покупки нового производственного оборудования, но и вызвал трудности с обслуживанием и ремонтом ранее приобретенной техники. «Эти проблемы все решали по-разному. КРМЗ, например, удалось самостоятельно справиться с ремонтом европейского лазерного станка, когда на нем сломался редуктор. Наши технологи смогли изготовить точные шестеренки: сделали 3D-модель, напечатали на 3D-принтере, а потом уже изготовили в металле»,— делится опытом Дмитрий Теплов.

Директор КРМЗ считает, что на сегодняшний день основным поставщиком станков на российские предприятия являются китайские компании: «Ассортимент китайского оборудования очень большой, и в нем могут найти подходящие варианты большинство российских металлообрабатывающих предприятий». При этом господин Теплов отметил, что «качество китайских станков самое разное». «Но растет доля производителей высокого уровня, развивающих сервисные центры, понятную систему обслуживания и ремонта поставленного оборудования»,— уточнил он.

Владимир Постников подтверждает, что более 50% нового оборудования на российских промышленных предприятиях — китайского производства. Отечественные аналоги составляют 30%, еще 15% приходится на сохраняющиеся поставки подсанкционного оборудования и комплектующих. «Санкции серьезно повлияли на процесс модернизации, но предприятия адаптировались»,— считает эксперт.

Кредит не стоит свеч Еще одна проблема, о которой говорят промышленники и эксперты — «дорогие» кредиты, обусловленные актуальной ключевой ставкой Центробанка (17%). «Брать кредит на обновление парка оборудования при текущей ставке сегодня промышленникам крайне невыгодно, очень дорого. Единственным способом развития производственной базы для КРМЗ сейчас является приобретение оборудования полностью за свой счет»,— рассказывает Дмитрий Теплов.

Антон Любич полагает, что «кредиты на долгий срок сейчас де-факто не выдают». «В теории, они при текущем уровне ставки должны выходить в 25–35% годовых. Окупить такие инвестиции при текущем сочетании ставки и курса невозможно. Либо должна ставка расти, но рубль ослабляться. Либо рубль укрепляться, но ставка снижаться. А сейчас наблюдается денежно-кредитная политика прямо противоположная»,— отмечает эксперт. Владимир Постников частично соглашается с оценкой коллеги: «При текущей ставке ЦБ кредиты на модернизацию крайне невыгодны, банки выдают кредиты под 20–25%. Комфортный уровень для кредитования — 10–12%. Заградительный характер ставок делает займы недоступными для большинства предприятий». По мнению Дмитрия Теплова, для оживления инвестиционной активности ключевая ставка ЦБ «должна прийти хотя бы к 12%, но лучше — к 10%».

Однако часть производств все равно продолжает использовать заемные средства. По информации пресс-службы Пермского отделения Уральского ГУ Банка России, региональные предприятия металлургии за первое полугодие 2025 года получили кредиты в объеме 3 млрд руб., что на 2,7 млрд меньше, чем за аналогичный период 2024 года (5,7 млрд руб.). Объем кредитов, выданных предприятиям по производству машин и оборудования, напротив, увеличился: с 14,3 млрд руб. в первом полугодии 2024 года до 18,7 млрд руб. в первой половине 2025 года.

Общая задолженность предприятий металлургии перед кредитными организациями на 1 июля 2025 года составила 4,5 млрд руб., предприятий машиностроения — 40,9 млрд руб. При этом ранее был зафиксирован рост объема задолженности как для предприятий металлургии (с 2,8 млрд руб. в первой половине 2023 года до 8,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года), так и для предприятий машиностроения (с 40,4 млрд руб. в первой половине 2023 года до 50,6 млрд руб. за первое полугодие 2024 года). В первой половине 2022 года задолженность предприятий металлургии составляла 4 млрд руб., машиностроения — 39,5 млрд руб.

Владимир Постников связывает рост задолженности промышленников в 2024 году с несколькими факторами: высокой ключевой ставкой ЦБ (при которой недоступны краткосрочные кредиты), недостатком денежных средств предприятий («реальные остатки на рублевых счетах предприятий снизились на 10%») и снижением обеспеченности оборотного капитала собственными средствами предприятий.

Он также отмечает рост зависимости предприятий от кредиторской задолженности: «Если в 2023–2024 годах за ее счет финансировалось 55% прироста оборотных средств, то к 2025 году — уже 82%».

По мнению Антона Любича, рост задолженности предприятий связан не только с ростом процентных ставок, но и со снижением цен на ряд экспортных товаров, традиционных для Пермского края, а также усложнением возврата экспортной выручки. «В условиях санкций прозрачные схемы расчетов равносильны добровольному включению в санкционные списки и прекращению работы. Но в контролирующих и регулирующих органах учитывать это хотят не все. С расчетами через золото, криптовалюты и „перестановки“ активно борются. В результате часть выручки зависает за рубежом против воли экспортеров»,— считает экономист.

Заем надежды В качестве альтернативы «дорогим» кредитам эксперты называют займы федерального и регионального фондов развития промышленности, выдаваемые под 3–5% годовых. «Меры поддержки ФРП и РФРП в основном востребованы крупным и средним бизнесом. Малый бизнес чаще пользуется льготными кредитами центра „Мой бизнес“. При ключевой ставке 17–18% эти меры поддержки остаются единственным доступным источником для инвестиций в реальное производство»,— отмечает Владимир Постников.

Как сообщают в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП), за январь — август 2025 года федеральный и региональный фонды профинансировали пять проектов в сфере машиностроения и металлообработки в Прикамье. Из федерального ФРП был выделен 1,1 млрд руб., из регионального — 120 млн руб. Займы предоставлены на 5–7 лет по ставкам 3% и 5% годовых. В 2022–2024 годах федеральный и краевой ФРП ежегодно финансировали по 9–10 проектов в отраслях машиностроения и металлообработки. Общий объем предоставленных займов составлял 3–5 млрд руб. в год.

В пресс-службе федерального ФРП отмечают, что по итогам августа 2025 года Пермский край входит в топ-3 регионов по количеству профинансированных проектов, уступая Татарстану и Московской области. За 2015–2025 годы федеральный фонд предоставил краевым предприятиям займы в объеме 27,5 млрд руб. на реализацию 109 проектов, в том числе 43 проекта в сфере машиностроения (15,3 млрд руб.) и семь проектов в сфере металлообработки (2,5 млрд руб.). Для сравнения: в Московской области федеральный ФРП профинансировал 178 проектов, в Республике Татарстан — 113 проектов, в Свердловской области 108 проектов, в Москве — 89 проектов.

Региональный фонд развития промышленности с 2016 года предоставил 56 займов на 1,4 млрд руб. Из них 20 займов (561 млн руб.) приходятся на проекты машиностроения и четыре займа (135 млн руб.) на проекты металлообработки. В их числе проект научно-производственного предприятия «Стэлспроммаш» по обновлению оборудования для изготовления высокотехнологичных шаровых кранов для нефте- и газопроводов. Инвестиции в развитие производства составили 230 млн руб. Из них 105 млн руб. предоставил федеральный ФРП, а 20 млн — ФРП Пермского края. В результате «Стэлспроммаш» увеличил объемы выпускаемой продукции с 500 до 2 тыс. штук в год.

Еще один финансовоемкий проект — модернизация оборудования для производства остановочных комплексов Ecostation на «Пермской судоверфи». Общий объем инвестиций составил 294 млн руб., из них 124 млн руб. — льготный заем федерального ФРП. На эти средства было приобретено и установлено 40 единиц современного, высокотехнологичного оборудования, в том числе три мостовых крана, автоматические сварочные комплексы. Также были организованы новые покрасочные участки и обновлены главные ворота эллинга. Ранее часть металлообрабатывающих операций «Пермская судоверфь» заказывала у предприятий-подрядчиков.

Руководитель КРМЗ Дмитрий Теплов считает займы ФРП «единственной действующей сегодня программой поддержки». «Но попасть в нее очень сложно, желающих слишком много. Региональным инструментом поддержки модернизации предприятий за счет снижения ставки по налогу на прибыль остается система приоритетных инвестиционных проектов. Но и тут все сложно с критериями участия. Например, вопросы вызывает минимальный объем капитальных вложений и объем финансирования в размере 10% от выручки. Эти условия существенно ограничивают число потенциальных проектов-участников программы»,— поясняет господин Теплов.

«Любые меры поддержки оцениваю положительно. Всегда лучше, когда они есть, чем когда их нет. Но компенсировать текущий уровень процентных ставок в части долгосрочных инвестиций в модернизацию производств они не могут»,— соглашается Антон Любич. Владимир Постников предполагает, что «быстрого удешевления кредитов не ожидается». «В текущих условиях целесообразно использовать льготные программы ФРП, РФРП, «Мой бизнес» или отложить модернизацию до снижения ставок до приемлемого уровня»,— подчеркнул эксперт.

