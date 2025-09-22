От REF’a до РЕКа

На прошлой неделе светская жизнь разделилась на московскую и краснополянскую. В Москве все бурлило в привычном градусе, а вот в горы в перерыве между летним и зимним аншлагом потянулись одновременно и участники фестиваля онлайн-платформ «Новый сезон», и гости прежде небывалого события — бизнес-кампуса ReFashion (REF), инициативы Ксении Собчак, широко поддержанной авиакомпанией S7 и компанией Mantera.

Поддержка оказалась настолько уверенной, что на пять дней из Москвы уехали почти все светские герои, имеющие хотя бы отдаленное отношение к фешен-бизнесу. Манифест REF обещал превратить российскую моду, которая сегодня существует как индустрия и система, в сообщество. Превращение началось, по сути, с группового сеанса психотерапии — на вечеринке Fuck Up Night спикеры рассказывали, когда и как им случалось облажаться. Спасибо модератору Андрею Фомину — не то что вечеринка, но и сам кампус мог бы изрядно затянуться, если бы этот поток красноречия не был прерван. В то же время участники REF не замыкались в себе и не бежали встреч с участниками «Нового сезона», особенно на нейтральных территориях ресторанов White Rabbit Family и в караоке. Так что в результате этого перекрестного опыления модное сообщество может получиться с кинематографическим уклоном.

В отсутствие такого большого числа лидеров модной и сериалостроительной индустрий громче зазвучало сообщество еврейское. Приглашение Российского еврейского конгресса (РЕК) на церемонию вручения премии Global Influence Award обещало «главное светское еврейское событие года» и призывало гостей нарядиться в стиле 1920-х. Такой дресс-код обычно обещает очередную вечеринку «в стиле Гэтсби», но не в этом случае! Режиссер церемонии Алексей Франдетти решил отдать должное эпохе, когда евреи бывшей Российской империи смогли выйти из местечек и занять ведущие позиции в политике и искусстве авангарда молодого Советского государства. Чем это для них закончилось, мы все помним, однако организаторы старались держать бодрый тон — все-таки премия.

Вели церемонию актриса Светлана Иванова и трубач Вадим Эйленкриг, а подводки к награждениям были написаны в форме легенд авторства Ники Симоновой, обладательницы гранта президента РФ по поддержке талантливой молодежи в области художественного слова и автора стихов к ледовым шоу Татьяны Навки. Лауреатами этого года стали Константин Райкин, Юрий Норштейн с супругой Франческой Ярбусовой и математик Григорий Перельман. Есть подозрение, что многие гости пришли в этот раз в надежде увидеть господина Перельмана воочию. Увы, даже ради Еврейского конгресса он не вышел из дома.

Подвиг выхода из дома в неурочное время пришлось совершить гостям РБК. В честь запуска собственной радиостанции группа компаний сошлась с московским дептрансом и пригласила гостей на совершенно невероятный концерт оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса на платформе станции метро «Маяковская». Концерт классической музыки в метро, если и возможен в принципе, не может проходить, пока ходят поезда. Так что на коктейль в пентхаусе Vesper всех собрали уже после полуночи, а начало представления было назначено на два часа ночи. Конечно, не все из приглашенных выиграли схватку с собственным режимом. Впрочем, как показал коктейль, не спать в коллективе было все-таки проще. Гости оказывались будто в атмосфере новогодней ночи: не спишь, немного выпиваешь и ждешь чуда. Так, в общем, и получилось. Господин Курентзис был в блестящем настроении (его бы воля, он и не начинал бы концертов раньше двух утра), а техническая команда добилась изумительного качества звука.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”