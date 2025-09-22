Инвестируй в это

В Пермском крае растет количество приоритетных инвестиционных проектов. Сегодня в регионе реализуется уже 118 проектов с планируемым объемом инвестиций 794 млрд руб. Наибольшее число инвестпроектов приходится на машиностроительную отрасль и металлургию. Эксперты отмечают, что эти отрасли всегда были приоритетными для Пермского края. Однако существующую инвестиционную активность эксперты считают недостаточной для кратного роста этих отраслей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «ОДК — Пермские моторы» планирует реализацию инвестпроекта по производству авиадвигателей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ «ОДК — Пермские моторы» планирует реализацию инвестпроекта по производству авиадвигателей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Агентства инвестиционного развития Пермского края, по состоянию на август 2025 года в регионе реализуется 118 инвестпроектов, которым присвоен статус приоритетного. Присвоение данного статуса является одним из инструментов государственной поддержки бизнеса. Компании, реализующие инвестпроекты с таким статусом, могут воспользоваться налоговым вычетом (ИНВ), получением земли на льготных условиях и административной поддержкой. Этот механизм работает в регионе с 2016 года. За все время существования проекта было реализовано 30 инвестпроектов с объемом вложения более 103 млрд руб. Сегодня в реестре проекты на общую сумму 794 млрд руб., из которых вложено уже 446 млрд руб. Более половины проектов (57%) приходится на сферу «Обрабатывающие производства».

По данным инвестиционного портала Пермского края, наибольшее число инвестпроектов реализуется в машиностроительной отрасли. Машиностроительные предприятия Прикамья осуществляют 21 проект с объемом инвестиций 491,6 млрд руб. В отрасли металлургии и производства полимерных, углеродных и композиционных материалов в Пермском крае реализуется девять проектов с объемом инвестиций 16,2 млрд руб.

В списке проекты как по расширению производства, так и по созданию новых. Так, АО «Пермский завод „Машиностроитель“» реализует инвестпроект серийного производства по изготовлению реверсивного устройства и узлов двигателя ПД-8. Проект предполагает строительство производственного корпуса площадью не менее 20 тыс. кв. м и его оснащение современным оборудованием. Предприятие намерено инвестировать в этот проект 2,08 млрд руб.

АО «ОДК — Пермские моторы» работает над развитием производства лопаток турбины для увеличения выпуска промышленных газотурбинных двигателей. Общий объем инвестиций в проект составит чуть более 5 млрд руб. Завершить инвестпроект планируется в 2027 году.

АО «Протон-ПМ» и ООО «Новый Звездный» реализуют инвестпроект по созданию в Новых Лядах производства ракетных двигателей РД-191 для комплекса «Ангара» и строительство в микрорайоне более 20 тыс. кв. м жилья для сотрудников предприятия. Сумма инвестиций составит 12,26 млрд руб. Стоит отметить, что сроки реализации этих двух проектов были перенесены на два года в связи с их удорожанием.

Компания «Спецавтоприцеп» в рамках расширения действующего производства в Лысьве создаст производственно-складской комплекс для выпуска прицепной техники общей площадью более 6 тыс. кв. м. В новый цех и складские мощности инвестируют более 210 млн руб., завершат проект в 2028 году.

Компания «Спецсплав-М» планирует расширить действующее производство чугунных изделий. В рамках проекта инициатор выпустит продукцию высокого качества (чугунные и стальные отливки для предприятий различных отраслей промышленности) за счет применения современных технологий формовки и заливки, контроля всего процесса производства отливок. Инвестиции в проект составят более 117 млн руб.

Компания «Солнесс-Металл» также расширит действующее производство в Краснокамске. В рамках инвестпроекта на сумму 103,5 млн руб. будет организован участок по изготовлению стальных отливок запорной арматуры для строительной, нефтегазовой отраслей и ЖКХ методом литья по выплавляемым моделям. Компания намерена поставить новый комплекс оборудования, комплект технологической оснастки и инструмент. Планируется, что за время реализации проекта (до 2027 года) здесь будет создано 67 новых рабочих мест. Продукция компании поставляется предприятиям Пермского края, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также корпорации «Росатом».

Есть компании, которые дважды воспользовались господдержкой.

ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (ПАО «КЗМС») в 2022 году завершило реализацию первого приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства изготовления синтетических и металлических сеток». Сейчас продолжается работа над вторым приоритетным инвестпроектом «Расширение производства каркасных и промышленных сеток», позволяющим выйти на рынок с новым видом каркасной продукции, аналогов которой нет в России. Завершить модернизацию компания намерена в следующем году.

Генеральный директор ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Дмитрий Пищальников отметил, что присвоение статуса «приоритетный» инвестпроектам является эффективным инструментом поддержки. Так, при реализации первого инвестпроекта КЗМС направил сэкономленные по налогу на прибыль средства на повышение заработной платы сотрудникам, модернизацию инфраструктуры предприятия. Второй инвестиционный проект, который сейчас реализует компания, также содействует модернизации и повышает конкурентоспособность КЗМС.

В то же время Дмитрий Пищальников обратил внимание, что текущая ситуация требует активного участия региональных властей, как это делается в Пермском крае, Москве и других субъектах. Производство требует инвестиций, «длинных денег», особенно в металлургии и машиностроении. «В текущей финансовой конъюнктуре идея девяностых „дешевле купить в Китае, чем производить здесь“ снова стала популярной, получила вторую жизнь», — уточнил он. Задача же технологического суверенитета решается в поддержке и развитии отечественного производства. Финансовая среда сегодня в России делает реализацию этой задачей почти невыполнимой.

Тем не менее модернизация идет, инвестиции есть: «Отдельные случаи есть, но так, чтобы были условия для широкой модернизации — такого пока не наблюдается. Несмотря на то что есть огромный потенциал развития. Мы видим, что инвестируют компании, у которых есть собственный капитал, и те компании, которые находятся в завершающем цикле модернизации, делают „завершающие штрихи“».

Помимо задач модернизации (износ основных средств в РФ — около 50%, по данным Счетной палаты РФ), есть задача повышения производительности труда, качества управления. «Несмотря на потенциал роста производительности в 3–4 раза, у нас все еще игнорируют задачу повышения качества управления, системный подход к управлению и организации труда», — считает Дмитрий Пищальников.

Господин Пищальников привел данные, согласно которым сегодня российские товары занимают лишь 23% рынка, тогда как остальные — иностранного производства. При этом поставленные задачи по увеличению доли российской продукции и развитие экспортного потенциала пока на уровне подготовки. «Любой инвестиционный проект в промышленности имеет длительное время на поставку станков, логистику, подготовку площадки, обучение людей. С момента заказа станка и выхода на проектную мощность необходимо минимум полтора года. Учитывая, что средняя рентабельность составляет не более 7%, а ключевая ставка 20%, без господдержки не обойтись. Финансы — это математика, и при таких значениях рентабельности и стоимости денег инвестиции без поддержки невыгодны»,— пояснил Дмитрий Пищальников.

Он также также отметил, что нельзя оценивать инвестиции отдельно от потребностей рынка. «Например, один из конкурентов КЗМС в Китае за 10 лет купил 10 станков. Мы же купили только два, и то благодаря поддержке региональных и федеральных программ. Очевидно, если мы хотим говорить о качественном развитии, нужны инвестиции в разы больше. Но также понятно, что государство и регион ограничены в средствах и возможностях»,— уверен господин Пищальников.

Директор центра прикладной экономики Юрий Белоусов также считает, что, несмотря на наличие инвестиционных проектов, за последние годы в крае не было создано ни одного крупного производства. Все текущие проекты, по его мнению, это затраты на амортизацию производства, обновление оборудования, которое необходимо каждой компании.

Декан экономического факультета ПГНИУ, профессор Татьяна Миролюбова уверена, что сегодня основным препятствием для инвестиций является дороговизна заемных средств, связанная с высокой ключевой ставкой ЦБ. Однако в какой-то степени это может быть нивелировано наличием льготных займов от Фонда развития промышленности. Вторым сдерживающим моментом, по мнению эксперта, является сложная геополитическая обстановка и санкции. Это создает трудности для поставки в регион зарубежного оборудования, уточнила она.

В то же время госпожа Миролюбова подчеркнула, что машиностроение и металлургия для Пермского края — отрасли специализации, поэтому не удивительно, что на них приходится больше всего инвестиций. «Для развития этих отраслей у нас существует самое главное условие — это квалифицированные кадры. В Пермском крае достаточное количество образовательных учреждений и среднего и высшего профессионального образования, которые готовят кадры для этих отраслей»,— говорит эксперт.

Ирина Суханова