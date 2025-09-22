Металлурги не сплавляются

За семь месяцев обрабатывающее производство в Прикамье снизилось на 4,2%, сообщает Пермьстат. Заметнее всего на уровне региона темпы сбавили металлурги (–29%). В то же время объем готового проката металлургии вырос на 86%. Эксперты отмечают, что на снижение объемов производства влияют высокая ключевая ставка и санкционное давление. Участники рынка говорят о заметном спаде деловой активности, которая привела к остановке ряда инвестпроектов и проблемам с контрагентами. По их словам, ждать улучшения динамики в секторе металлургии преждевременно.

Объемы производства металлургического сектора за прошедший период 2025 года упали на 29%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стальная воля Согласно данным Пермьстата, индекс обрабатывающих производств в июле 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,1%, в январе — июле — 95,8%. По данным отчета о социально-экономическом положении региона, снижение демонстрирует производство электрического оборудования (–39,6%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (–17,7%), нефтепродуктов и кокса (–7,2%), компьютеров, электронных и оптических изделий (–5,5%), резиновых и пластмассовых изделий (–4,5%). Положительную динамику показало производство мебели (+28,9%), пищевых продуктов (+3,4%), химических веществ и продуктов (+2%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (+19,9).

Заметное снижение в Пермском крае демонстрирует металлургический сектор (71% к АППГ). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в металлургии за январь — июль этого года составил 49 млрд руб. Это лишь 77,4% от показателя аналогичного периода 2024 года. Его индекс снизился на 22,6%. При этом готовый прокат металлургического производства, напротив, вырос на 86,7%.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев объясняет увеличение производства готового проката «структурными особенностями металлургического производства». По его словам, такой прокат представляет собой конечную стадию переработки стали, и его производство может увеличиваться даже при сокращении общих объемов выплавки за счет более глубокой переработки имеющегося сырья и перераспределения производственных мощностей. «Это свидетельствует о том, что предприятия переориентируются на выпуск более высокопередельной продукции с большей добавленной стоимостью, что позволяет частично компенсировать падение общих объемов»,— говорит аналитик.

Снижение металлургического производства в Прикамье отражает общероссийский тренд

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Цельнометаллическая оболочка Снижение металлургического производства в Прикамье отражает общероссийский тренд. По данным Росстата, в июле 2025 года металлургическое производство в России сократилось на рекордные 10,2% в годовом выражении. Так, в июле объемы выплавки нелегированной стали в слитках составили 4,5 млн тонн, что меньше на 1,9%, чем в июле 2024-го. Производство труб, пустотелых профилей и фитингов снизилось на 5,5% за год (1,1 млн тонн), проволоки, канатов и шнуров из черных металлов — на 27,1% (12,7 тыс. тонн). «Это отражает продолжающуюся с момента начала СВО стагнацию в отрасли. Масштабные сокращения охватили все крупнейшие металлургические центры страны, включая Магнитогорский металлургический комбинат, где производство стали упало на 18,2% по отношению к первому полугодию 2024-го»,— уточнил Вадим Тедеев.

Эксперты полагают, что значительный спад объемов произведенной металлургии связан с целым комплексом факторов, прежде всего с сокращением внутреннего спроса в строительной отрасли. Так, по данным «Дом.рф», запуск новых строительных проектов в первом квартале 2025 года снизился на 24%, а объем выдачи ипотеки за первое полугодие сократился на 47% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По словам экономиста Антона Любича, сокращение сегмента металлургии коррелирует с падением объемов строительства в спросе на арматуру, а также с машиностроением в спросе на прокат. Первопричиной сложившейся ситуации эксперт называет снижение инвестиций в промышленности и строительстве. Дополнительно на снижении объемов сказываются и экспортные ограничения: «Экономика находится в предрецессионном состоянии. От рецессии ее отделяет спрос военно-промышленного комплекса, но в одиночку он экономику не вытянет. Это скажется на занятости, на уровне доходов по всей экономике, включая бюджетную сферу, которая недополучит налоги».

Господин Любич полагает, что процесс снижения объемов промпроизводства спровоцирован текущей денежно-кредитной политикой, а именно сочетанием дорожающего рубля и завышенных процентных ставок. Это лишает производителей оборотного капитала и ведет к снижению объемов выпуска. «Производство из-за высоких ставок падает, что видно на примере металлургии, а денежная масса растет — вкладчики зарабатывают свои мегапроценты. В какой-то момент объем производства и денежная масса придут в равновесие через скачок инфляции»,— пояснил экономист.

Вадим Тедеев добавил, что ключевая ставка в размере 21%, державшаяся длительный период времени, выступала в роли существенного ограничителя инвестактивности в экономике. В свою очередь, металлургия, являясь инвестиционным товаром, «особенно чувствительна к удорожанию кредитов». Одновременно давление оказывали и проблемы с экспортом из-за санкционных ограничений и необходимости переориентации на азиатские рынки с более высокими логистическими издержками.

Хлипкость металла На протяжении всего года промышленники наблюдали стремительное «снижение деловой активности». Председатель регионального отделения «Деловой России», директор Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ) Дмитрий Теплов отмечает, что в 2025 году объем продаж серийной продукции завода, создаваемой из металла, снизился примерно на 30%. По его мнению, в Прикамье один из немногих сегментов, где спрос на металлоконструкции остается высоким, это строительство. Речь идет в первую очередь о расширении производственных мощностей оборонной промышленности. «Многим предприятиям пришлось приостановить свои инвестиционные программы из-за слишком „дорогих денег“. Учитывая недавнее снижение ключевой ставки Центральным банком всего на 1% — до 17%, говорить о положительной динамике в металлургии не стоит»,— пояснил эксперт. По словам господина Теплова, для того чтобы предприятиям продолжать работу и содержать коллективы, нередко приходится использовать «наработанные финансовые запасы и оптимизировать процесс производства».

О приостановлении крупных промышленных проектов как факторе снижения объемов металлургического производства говорит и руководитель АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) Артур Маркарян. По его мнению, промышленники, с одной стороны, замечают на себе последствия жесткой кредитно-денежной политики, а с другой — испытывают трудности в связи с увеличением доли китайских производителей на рынке. «Для положительных изменений в структуре промпроизводства, в частности металлургического, необходимо проводить комплексные структурные действия. Они должны быть направлены в первую очередь на скачко­образное повышение производительности труда. А это не только крупные финансовые вложения, но и большие усилия со стороны производителей и государства»,— считает господин Маркарян.

Спад деловой активности и нехватка оборотных средств, по словам экспертов, приводит не только к снижению объемов производства, но и к увеличению проблем производителей с контрагентами. Согласно Rusprofile, в 2025 году значительно возросло количество арбитражных дел у ключевых пермских промышленников. Так, с участием АО «ОДК-ПМ» суд рассматривает 143 дела на общую сумму более 1,27 млрд руб. Судебная активность АО «ОДК-СТАР» увеличилась с 52 до 154 дел на сумму 622,1 млн руб. Кроме того, сейчас в суде рассматривается четыре дела с участием ООО «Пермский опытно-металлургический экспериментальный завод». «Стоимость денег в том числе повлияла и на характер расходов производителей. Сейчас большое количество средств уходит на обслуживание долгов»,— отметил Артур Маркарян.

Согласно прогнозам экспертов, снижение объемов в металлургической отрасли может негативно отразиться на ряде ключевых секторов промышленности. По словам Вадима Тедеева, в первую очередь это отразится на строительстве, которое может испытывать дефицит металлопроката, на оборонно-промышленном комплексе, где металлы составляют основу производства, а также на машиностроении, судостроении, энергетике. «Прогноз развития ситуации в металлургическом секторе на ближайшую перспективу остается умеренным. Вероятно, мы увидим некую стабилизацию на фоне смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ. При этом ожидать резкой смены парадигмы к росту производства весьма преждевременно. В ближайшие годы, особенно на фоне прогнозов снижения темпов роста экономики с 4,3% в 2024 году до 1,2% в 2025-м, спрос на сталь будет сдержанным. Без видимых перспектив смягчения санкционной риторики и при медленном разгоне внутренней инвестактивности ждать значительных скачков роста металлургии не стоит»,— резюмировал аналитик.

Анастасия Леонтьева