По факту ненадлежащего содержания пермской больницы возбудят уголовное дело

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем содержании городской клинической больницы № 2 имени Ф. Х. Граля. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее в комментариях в социальной сети СКР была размещена информация о ненадлежащем содержании этого лечебного учреждения. На протяжении длительного времени здание больницы находится в непригодном состоянии: со стен осыпается штукатурка, плиточная отделка пола разрушается и частично отсутствует, в палатах антисанитарные условия.

Как сообщали СМИ, 17 сентября этого года одна из пациенток выпала из окна пятого этажа больницы и скончалась от полученных травм. ЧП могло произойти из-за плохого состояния деревянных оконных рам и запорных устройств на них.

И.о. руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерию Сафонову поручено доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.