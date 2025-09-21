Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах

Размер зарплат женщин в России в среднем на 30,36% меньше, чем у мужчин, пишет «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные. Страна заняла третью строчку среди государств G20 с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах.

Наибольший разрыв зафиксирован в Южной Корее (32,5%), уточняет агентство. Следом расположилась Индия с разницей в зарплатах у женщин и мужчин в 30,41%. В пятерку антилидеров по уровню гендерного равенства в размере заработной платы также вошли Саудовская Аравия (28,2%) и Турция (27,1%). Наименьший гендерный разрыв в зарплатах зафиксирован в Австралии (10,7%).

«РИА Новости» приводит данные стран G20 по итогам 2023 года. Более свежие официальные данные пока не опубликованы.