Победитель «Интервидения» Дык Фук пообещал поделиться выигрышем с российским фондом

Вьетнамский певец Дык Фук, который выиграл в конкурсе «Интервидение», планирует направить часть приза в один из российских благотворительных фондов. За победу он получил 30 млн руб.

«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые я получу от выигрыша, я хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России»,— сказал Дык Фук в эфире «Первого канала».

«Интервидение», задуманное как аналог «Евровидению», прошло 20 сентября в Москве. Участие в конкурсе приняли более 20 стран.

Фотогалерея

«Интервидение-2025»

В «Интервидении» приняли участие представители 22 стран. Все артисты выступали вживую

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зрители во время финала

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница конкурса от Белоруссии певица Анастасия Кравченко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление Шамана, который представлял на конкурсе Россию

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница конкурса от Катара певица Дана Аль-Мир, занявшая третье место

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница от Кубы Сулема Иглесиас Саласар (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница от Кении певица Санайпей Танде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница конкурса от Бразилии певица Таис Надер

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певец из Таджикистана Фаррух Хасанов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Китайский певец Ван Си

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники конкурса из Мадагаскара Denise &amp; D-Lain

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница из Саудовской Аравии певица Зейна Имад (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Колумбийская певица Нидия Гонгора

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица из Кубы Сулема Иглесиас Саласар

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трио Nomad из Киргизии, занявшее второе место. В состав три вошли артисты Азат Раимбердиев, Бек Исраилов и Минжашар Мурзаев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник конкурса от Казахстана певец Ернар Садирбаев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певица из Эфиопии Нетсанет Султан

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник из Вьетнама певец Дык Фук (слева)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участника из Вьетнама Дык Фука

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Белорусская певица Анастасия Кравченко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники конкурса из ЮАР группа Mzansi Jikelele

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница от Колумбии певица Нидия Гонгора

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников конкурса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление певицы Татьяны Куртуковой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ay Yola, Пелагея, Александр Маршал, Аида Гарифуллина, Алексей Воробьев, Клава Кока и Татьяна Куртукова выступили после остальных участников конкурса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Победитель конкурса — Дык Фук из Вьетнама

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дык Фук спел песню под названием «Фудом тхиен выонг». Она посвящена герою вьетнамской мифологии Тхань Зенгу, который, по легендам, спас страну от китайских завоевателей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ведущими конкурса были певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина (справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники конкурса на красной дорожке перед финалом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

