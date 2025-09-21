Победитель «Интервидения» Дык Фук пообещал поделиться выигрышем с российским фондом
Вьетнамский певец Дык Фук, который выиграл в конкурсе «Интервидение», планирует направить часть приза в один из российских благотворительных фондов. За победу он получил 30 млн руб.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые я получу от выигрыша, я хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России»,— сказал Дык Фук в эфире «Первого канала».
«Интервидение», задуманное как аналог «Евровидению», прошло 20 сентября в Москве. Участие в конкурсе приняли более 20 стран.
