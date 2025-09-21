«Оренбург» проиграл «Динамо» со счетом 1:3

Футбольный клуб «Оренбург» потерпел поражение в домашнем матче с московским «Динамо» в воскресенье, 21 сентября. Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу москвичей.

Первый тайм игры закончился со счетом 0:0. Во втором тайме на 57-й минуте счет открыло «Динамо»: нападающий Эль-Мехди Маухуб забил первый гол в ворота оренбуржцев. Второй мяч от столичной команды забросил в ворота «Оренбурга» центральный защитник Максим Осипенко во время пенальти.

К концу матча счет стал разгромным благодаря Ульви Бабаеву, забившему третий гол со стороны москвичей. Однако один мяч смог отыграть в пользу оренбуржцев нападающий Максим Савельев.

ФК «Оренбург» встретился с «Динамо» в матче Российской премьер-лиги. Игра прошла на поле стадиона «Газовик». Матч собрал 5438 зрителей.

Георгий Портнов