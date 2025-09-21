Клиповое мышление добралось до киноиндустрии

Сериалы в виде клипов стали трендом в соцсетях. Короткие фрагменты шоу длительностью до минуты собирают миллионы просмотров. Их основная аудитория — молодые зрители. По данным исследовательской компании Toluna, почти три четверти зумеров выбирают фильмы и сериалы, ориентируясь именно на такие ролики. Первый пик популярности формата пришелся на 2020-й. Сначала клипы набирали популярность среди игровых блогеров, в том числе на платформе Twitch. Теперь в соцсетях все чаще публикуют нарезки из фильмов и сериалов, обычно вскоре после премьеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Киноиндустрии придется считаться с этим трендом, уверен гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов: «Формат видеоконтента и коротких клипов занимает все большую долю в рамках продвижения. Поэтому устраивать промо фильмам таким образом вполне естественно. Я подозреваю, что при съемке каких-то больших лент учитывается то, что материал, который будет готов в рамках промо, должен быть использован в формате клипов в 10-20 секунд. Режиссер, постановка и монтаж, собственно, на это тоже нацелены уже с самого начала. Пользователю в том или ином формате показывается часть фильма. То есть у нас есть трейлеры, какие-то анонсы. Аудитория имеет представление, кто там играет, что происходит, каковы основные сюжетные линии. В трейлере, возможно, обозначены ключевые события.

В данном случае короткий клип — это просто новый формат, и все. Важно понимать, насколько качественный исходный материал.

Если у вас всего три интересных момента в фильме или сериале и вы их все пустили на короткие клипы, то это вопрос уже не столько к формату, сколько к качеству контента. Такой вариант становится популярным и много где мелькает. Так что я просто наблюдаю за развитием этого тренда. Думаю, что он будет с нами определенное время, но потом, как и все в этой жизни, сменится на что-то другое, и это прекрасно».

Главная проблема клипов в их эффективности. Зрители, особенно молодежь, смотрят ролики в соцсетях, но редко переходят к самому сериалу. Именно поэтому многие голливудские продюсеры относятся к такому формату с недоверием, пишет издание Ankler. Однако подобная осторожность студий тормозит развитие тренда в индустрии, отметил исполняющий обязанности главного редактора портала «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый: «На нее это уже влияет. Мы знаем, что даже при написании сценария авторы ориентированы на то, что их проекты будут смотреть одновременно со вторым экраном. Из-за этого, например, у Netflix персонажи все проговаривают. Нас не оставляют исключительно с каким-то экшеном на экране, а нам его обязательно озвучивают. Я уже слышал от некоторых маркетологов такую интересную штуку: люди приходят в кинотеатры на сеанс специально пораньше, чтобы увидеть трейлеры перед показом.

Тенденция к смотрению коротких видео как будто бы слегка усилила интерес к традиционному трейлерингу.

Вместе с тем проблема во многом может быть в том, что все-таки киноиндустрия — это достаточно инертная штука. Она не может моментально реагировать на тренды. Сложно представить, что на уровне огромной корпорации с нуля будут запускать какую-то штуку, ориентируясь на сиюминутную популярность формата в социальных сетях, который к тому же еще и достаточно плохо прогнозируется. Посмотрим, что получится. Просто сложно попасть в зрителя».

Основатель компании Clip Макс Питерсон рассказал изданию Ankler, что студии используют короткие видео, чтобы привлечь внимание к новым проектам. По его словам, один из продюсеров сериала «Взрослые» обратился к нему с просьбой «посеять» интерес к шоу в соцсетях. Питерсон вложил $15 тыс. в продвижение и получил свыше 40 млн просмотров на трех разных платформах. Впрочем, сооснователь агентства Breaking Trends Юлия Загитова допускает, что интерес к формату вскоре пойдет на спад: «Любому фильму не очень выгодно спойлерить с помощью коротких видео. Поэтому такой формат менее предпочтителен, потому что по факту это раскрывает всю суть картины и нет возможности собрать деньги с проката, привести человека в кинотеатр. Поэтому история именно с короткими видео — это, скорее, фанатский контент, который позволяет вернуться зрителю в то сообщество, в котором он это увидел. При потреблении такого контента не возникает желания купить билет и досмотреть ленту целиком. Я не вижу здесь в будущем какого-то тренда, тенденции того, что так будут делать. Скорее, это сугубо клубный контент приверженцев кино и людей, которые создают сообщества, связанные с фильмами».

Летом 2025 года крупные стриминговые сервисы сообщали, что несмотря на то, что российские зрители интересуются мини-сериалами, этот тренд пока не успел сформироваться до конца. Тем не менее в июне медиахолдинг «МТС Медиа» и студия Scroll Studios подписали соглашение о развитии микродрам. В проект вошли около 1,5 тыс. Часть из них — оригинальные российские истории, а остальные — лицензированные турецкие и китайские сериалы.

Александра Майданская