Дело техник

Уникальная работа с металлами — визитная карточка итальянского бренда Henge. Компания, существующая с 2011 года, уже стала символом люксового дизайна, основанного на инновациях и традиционных технологиях обработки материалов. Чтобы усилить это направление в своем портфолио, в мае она открыла собственную исследовательскую лабораторию. Здесь, в Henge Lab, будут разрабатывать новые способы обработки поверхностей, прежде всего металлических, искать необычные декоративные эффекты, чтобы превращать рядовые предметы мебели в интерьерные скульптуры и авангардные арт-объекты.

Henge Lab

Фото: предоставлено WWTS

Хотя Henge совсем молодой бренд, но уже претендует на позицию мирового трендсеттера. Он представлен в более чем 70 странах мира, в том числе в России. Посещение шоурума Henge в Милане на виа делла Спига стало обязательным пунктом в программе всех поклонников мебели и аксессуаров коллекционного уровня. Осенью прошлого года, во время Лондонской недели дизайна, бренд открыл флагманский магазин площадью 600 кв. м в Челси, в декабре — в Майами. В конце этого года ожидается открытие магазинов в Дубае и в историческом палаццо на Гранд-Канале в Венеции.

Основатель бренда и нынешний гендиректор компании дизайнер Паоло Тормена задумывал Henge как своего рода дизайн-лабораторию, где будут выпускаться мебель, светильники и прочие интерьерные аксессуары. Инновации должны были переплетаться с традициями итальянского мастерства, уходящими корнями в прошлое. Свой вклад в развитие бренда привнесла архитектор Изабелла Дженовезе, много работавшая над проектированием интерьеров. Сейчас она руководит департаментом дизайна Henge и отвечает за оформление всех магазинов и выставочных пространств компании. С брендом сотрудничают известные дизайнеры: Массимо Кастанья — он арт-директор Henge, Уго Каччиатори, Мартен Баас, Патрисия Уркиола. Для коллекции 2025 года, показанной весной на Миланской неделе дизайна, свои работы предоставили Джоанна Гравундер из США, Таню Озельгин из Турции и канадский дуэт Yabu Pushelberg. Особый акцент дизайнеры бренда делают на подборе и техниках обработки различных материалов: в том числе камня, дерева, тканей, стекла. Но, пожалуй, наибольшего эффекта дизайнерам и мастерам удается достичь в работе с металлами. Они бесконечно экспериментируют с техниками обработки латуни, стали, бронзы, серебра и других металлов. Коллекция 2025 года S 34/4 прекрасно иллюстрирует эти поиски и эксперименты. В нее вошли, например, столик Echo и обеденный стол HE 150 из олова, отлитые в песчаных формах, и комоды Side X Evo и Dogma с металлическими фасадами, разводы патины на которых напоминают живописные абстракции.

В новом исследовательском центре есть все условия для проведения опытов с материалами, создания рисунков из патины, разнообразных текстур посредством литья и способов брашировки. Паоло Тормена называет лабораторию Henge стратегической инвестицией в дальнейшую эволюцию бренда, в развитие не только научной и технической базы, но и в сам процесс изготовления, которое теперь будет сосредоточено на одной площадке. Результаты этой инвестиции будут видны в ближайшем будущем в новых коллекциях.

Представитель бренда в России — компания WWTS.

Антонина Плахина