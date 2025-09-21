Глава ЕК: Евросоюзу не нужна энергетическая автономия

Евросоюз не стремится к абсолютной энергетической автономии. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете Le Soir.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

Таким образом глава ЕК прокомментировала взятые Евросоюзом обязательства по закупке в США сжиженного природного газа на $750 млрд.

По словам госпожи фон дер Ляйен, сейчас Европа работает над укреплением своей энергетической безопасности. ЕС создает прочный фундамент из местной энергии, устраняет или полностью снижает стратегическую зависимость от ненадежных поставщиков. В том числе Европа отказывается от российского ископаемого топлива. Однако полный отказ от топливного импорта нереалистичен и нежелателен, подчеркнула глава Европейской комиссии.