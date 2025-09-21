МЧС предупредило о высоком риске лесных пожаров в Приангарье

В Иркутской области 22 сентября ожидается высокая (IV класс) и чрезвычайная (V класс) пожароопасность лесов, сообщило региональное МЧС.

Завтра ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, в отдельных районах — туманы. Температура ночью составит +4…+9°С, днем +15…+20°С. Ожидается усиление ветра до 13 м/с.

Среди факторов опасности спасательное ведомство назвало риск обрыва линий связи, отключения электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах, возникновения природных и техногенных пожаров, а также увеличения ДТП из-за тумана.

Михаил Кичанов