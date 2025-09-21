В Казани произошло несколько провалов грунта над старым коллектором

В Казани на улице Дубравной за последние сутки зафиксированы два провала дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

В Казани произошло сразу несколько провалов грунта Фото: Telegram-канал Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани Схема с локацией, где водителей просят не парковать автомобили Фото: Telegram-канал Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

Первый инцидент произошел на парковке над старым канализационным коллектором. Асфальт просел, образовав большую яму, но никто не пострадал.

Позже в 200 метрах от первого обвала произошел новый провал. Автомобили уже эвакуировали из опасной зоны. Работы продолжаются, но водоснабжение не отключено. Для бесперебойного водоотведения будет установлена временная напорная линия.

Коллектор включен в план реконструкции на этот год. В связи с аварией частично перекроют проезд у дома по адресу Дубравная, 43. Жителей просят не парковать автомобили в опасных зонах.

Влас Северин