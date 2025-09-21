В Запорожской области из-за обстрела ВСУ пострадали 12 человек

Из-за массированного обстрела ВСУ в городе Васильевка Запорожской области пострадали 12 человек. Среди них — ребенок 2024 года рождения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, ребенок находится в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает. Пострадавшие получают медицинскую помощь.

До этого Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли многоквартирный дом на Театральной улице в Васильевском муниципальном округе. По его словам, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.