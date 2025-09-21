В Самаре колокольня храма Силуана Афонского будет готова до наступления холодов

В настоящее время на колокольню храма Силуана Афонского в Самаре установлены колокола, на доставку которых был объявлен сбор средств. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев, помогающий монастырю.

«Материалы для пола и стен закуплены, работа идет. Задача до холодов закончить: сделать полы, лестницу и стены»,— написал парламентарий.

Храм в честь преподобного Силуана Афонского находится в Самаре на Безымянке. Настоятель храма, отец Петр Державин, просил помочь собрать минимальную сумму, необходимую для колокольни (750 тыс. руб.). Также нужны были средства на пол в колокольне и штукатурку стен.

Георгий Портнов