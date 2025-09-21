На автовокзале Копейска полиция изъяла 4 тыс. немаркированных сигарет

В Копейске полиция проверила павильон на автовокзале и выявила местную жительницу, продающую немаркированные сигареты. Правоохранительные органы изъяли из торговой точки более 4 тыс. пачек незаконного табака стоимостью 516 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Аналогичный рейд прошел в Еманжелинске. В одном из киосков полиция изъяла у местной жительницы 830 пачек немаркированных сигарет на сумму свыше 110 тыс. руб.

Продукцию направили на экспертизу. По ее результатам полиция решит, возбуждать уголовное дело или нет. Розыск людей, причастных к продаже незаконного табака, продолжается.