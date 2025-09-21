Бывший общественный деятель вышла из компании по производству судов

Единственным участником ООО «Черная щука» стал Илья Запорожец. По данным «СПАРК-Интерфакс», 18 сентября он консолидировал в проекте 100% долей. Компания была зарегистрирована в июле 2023 года. Тогда ее возглавила Анастасия Тарабрина, бывший заместитель независимого профсоюза медиков «Альянс врачей» (внесен Минюстом в список НКО — иностранных агентов). Затем она снизила свою долю до 50%, а позже и вовсе вышла из числа участников. Летом 2025 года госпожа Тарабрина покинула пост директора, ООО возглавил господин Запорожец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Тарабрина

Фото: соцсети Анастасии Тарабриной Анастасия Тарабрина

Фото: соцсети Анастасии Тарабриной

ООО «Черная щука» занимается строительством прогулочных и спортивных судов, а также ремонтом и техническим обслуживанием судов и лодок. Выручка в 2024 году — 16 тыс. руб., чистый убыток — 19 тыс. руб.