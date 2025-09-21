Силы ПВО России сбили 65 беспилотников за сутки

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 65 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что средства ПВО с 10:00 до 11:00 мск уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников над тремя российскими регионами. 12 БПЛА были сбиты над Крымом, четыре — над Черным морем, два — над Брянской областью, один — над Курской.