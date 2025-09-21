Вучич рассказал об «охоте» Запада после новостей о приезде Лаврова в Белград

Страны Запада назвали скандалом информацию о возможном приезде главы МИД России Сергея Лаврова на военный парад в Белград 20 сентября. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нам позвонили со всех западных стран и спросили, правда ли, что приедет министр иностранных дел России и что это будет скандал»,— сказал господин Вучич на заседании Совета по сотрудничеству Республики Сербия и Республики Сербской в расширенном составе (цитата по Objektiv).

Президент Сербии назвал звонки западных лидеров «настоящей охотой». Господин Вучич отметил, что они не знали о предстоящем визите российского министра.