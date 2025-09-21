По карте — на допрос

Полиция Казахстана массово вызывает россиян, которые дистанционно оформляли банковские карты республики. Речь может идти о масштабном уголовном деле о мошенничестве. RTVI сообщает, что пока внимание правоохранителей коснулось нескольких сотен человек, которые обращались за такой услугой с начала 2024-го. Тогда Астана отменила возможность подавать заявления на индивидуальный идентификационный номер через представителя по доверенности. С тех пор легально оформлять необходимый для банковской карты документ можно только лично.

При этом нельзя сказать, что сами казахстанские кредитные организации готовы потерять российских клиентов, заметил основатель сервиса Belka Travel Александр Борцов (компания в том числе занимается услугами по открытию зарубежных карт и кошельков): «Раньше можно было прийти в консульство и абсолютно легально получить налоговый номер. В самом начале можно было даже это оформлять через цифровую подпись, но потом закрыли этот сервис на технические работы, так он и не вернулся. Между тем некоторые коммерческие банки Казахстана готовы принимать российских клиентов и в целом даже дистанционно им как-то оформлять счета. Юристы одного из них придумали способы открывать карты, хотя банковский счет всегда было невозможно открыть без этого налогового номера. Но есть большая прослойка всяких других инструментов. Например, платежная карта международных систем Visa или MasterCard не обязательно должна быть привязана к банковскому счету для оплаты услуг в отеле, бронирования авиабилетов, покупки в магазинах за границей. Главное, чтобы ее можно было из России пополнить рублями или какими-то простыми способами на нее положить деньги.

Сейчас спрос на карты Казахстана в целом уже достаточно сильно упал, потому что, мне кажется, что все, кто хотели, уже их оформили. Но, с другой стороны, мы видим новую волну спроса: как правило, банковские продукты в самом начале выдавались сроком на три года. Новые же карты выдаются на год, и людям это уже не так сильно интересно. Так что многие интересуются предложениями в других странах».

После ужесточения законодательства в начале 2024-го налоговый номер в Казахстане оформили всего более 240 тыс. россиян. Сейчас допросы можно трактовать как попытку вычислить каналы его нелегальной выдачи, считает управляющий партнер компании Fintech Partners Александр Калякин: «История с массовыми допросами россиян в Казахстане — это логичное продолжение тренда на так называемое закрытие "окна", которое открылось в 2022 году, когда ИИН можно было оформить дистанционно. Но в 2024-м такой формат запретили, ведь это риск для финансовой стабильности, налоговой системы и даже международной репутации страны.

Поэтому сегодня допросы — это не столько "охота" на россиян, сколько попытка показать, что Казахстан контролирует свою финансовую инфраструктуру.

Уверяю, что дистанционные счета в республике открывают не только россияне. В России же спрос на такой вариант, безусловно, сохраняется, хотя и массового ажиотажа вокруг карт Казахстана больше нет, так как нужно приезжать лично и теперь они выдаются на очень ограниченный срок. Просто часть клиентов ищут альтернативы в других странах ЕАС, и спрос россиян будет перетекать туда, где правила понятнее и доступ проще».

Весной 2025-го власти Казахстана снова объявили об ужесточении надзора в финансовом секторе. Ожидается усиленный контроль за международными переводами на суммы от 500 тыс. тенге, это около 80 тыс. руб.

Александра Абанькова