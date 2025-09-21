В Казани за сутки произошло 137 ДТП

За последние сутки на дорогах Казани зарегистрировано ДТП, пострадавших нет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

За сутки задержаны 6 водителей в состоянии опьянения. К административной ответственности привлечены 1 мотоциклист и 2 пользователя средств индивидуальной мобильности за нарушения ПДД. В территориальный отдел полиции доставлен 1 гражданин по подозрению в совершении преступления.

Сотрудники оформили 62 случая через центры обработки ДТП и 34 аварии непосредственно на местах происшествий.

Влас Северин