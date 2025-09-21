В Тюмени байкеры закрыли мотосезон, проехав по центру города колонной
В Тюмени байкеры завершили мотосезон, проехав колонной по главным улицам города, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Начальник отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Таратута призвал мотоциклистов завершать поездки на мотоциклах и пересаживаться на автомобили в зимний период. Он подчеркнул важность безопасности, особенно в условиях ухудшения погоды.
Сообщается, что за летний мотосезон в Тюменской области погибли 15 мотоциклистов.