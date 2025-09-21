В Оренбурге прошел крестный ход в честь Рождества Пресвятой Богородицы

Крестный ход с чтимой Табынской иконой Божьей Матери прошел в Оренбурге в воскресенье, 21 сентября. Он был приурочен к Рождеству Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает министерство региональной и информационной политики Оренбургской области.

«Верующие прошли 5 км по улицам города, останавливаясь в знаковых местах: возле поклонного креста в парке у Дома советов, на улице Советской, напротив духовной семинарии и др.»,— говорится в сообщении.

Рождество Пресвятой Богородицы является одним из 12 главных церковных праздников. Он отмечается ежегодно 21 сентября (8 сентября по старому стилю). В этот день у православных христиан принято посещать церковную службу, соблюдать мир и тишину в доме, воздерживаться от сквернословия и излишеств.

Георгий Портнов