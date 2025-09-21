Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на Сахалине

На путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 в Южно-Сахалинске сошли с рельсов восемь вагонов с углем. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР в Telegram-канале.

В результате происшествия никто не пострадал. Состав не опрокинулся. Проводятся восстановительные работы.

Следователи начали доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).