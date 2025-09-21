Рустам Минниханов поздравил с профессиональным праздником работников лесной отрасли

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников леса и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в его Telegram-канале.

Рустам Минниханов отметил, что этот день особенно важен для него, так как его отец посвятил жизнь лесному хозяйству. «Мой отец отдал всю свою жизнь служению лесному хозяйству, прививая мне чувство любви к природе и ответственности перед окружающим миром», — сказал глава республики.

День работников леса был учрежден в 1980 году. Праздник отмечается в третье воскресенье сентября, что связано с принятием первого «Лесного законодательства» в СССР. В августе 2000 года он был подтвержден указом президента РФ.

Влас Северин