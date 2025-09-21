В КЧР прогнозируют ливни с градом и сходы селей

В Карачаево-Черкесии сегодня, 21 сентября, сохраняется штормовое предупреждение: местами в республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

На реках прогнозируют подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах — сход селей малого объема. Во время грозы специалисты рекомендуют не приближаться к электролиниям и антеннам, отключить бытовые приборы от сети. При усилении ветра следует надежно закрыть окна и двери, а на улице избегать ненадежных построек. В случае града МЧС советует по возможности оставаться дома. Тем, кто окажется на открытом пространстве, необходимо найти безопасное место для укрытия.

Константин Соловьев