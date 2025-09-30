«Мы готовы делиться опытом»

C 28 октября по 1 ноября в Москве пройдет пятый смотр итальянского дизайна IDEM La Dolce Vita del Design. О самом важном в насыщенной программе мероприятия «Ъ-Стиль» рассказал его организатор Сильверио Мариан, глава компании WWTS, представителя ведущих итальянских мебельных фабрик в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сильверио Мариан

Фото: предоставлено WWTS Сильверио Мариан

Фото: предоставлено WWTS

— В этом году вы на новой площадке — в стенах Нового Манежа. Почему выбор пал именно на это место?

— Мы рассматривали разные площадки. Четыре года выставлялись в Петровском пассаже. В этот раз мне лично принципиально было оставаться в центре города. Если делать что-то действительно красивое о дизайне, то в самом сердце Москвы. В итоге мы пришли к соглашению с Министерством культуры, которое и предоставляет нам это пространство — Новый Манеж. Площадка большая, удобно организована, высокие потолки являются безусловным преимуществом. Мы позиционируем IDEM не как торговую выставку, а скорее как мероприятие, ивент, поэтому атмосфера должна быть теплой, камерной. Такие ощущения как раз дарит это новое пространство.

— Программа, как обычно, насыщенная. Как за прошедшие пять лет эволюционировал проект?

— Идея проводить подобное мероприятие для дизайн-сообщества родилась в период пандемии, когда многие были в кризисном состоянии. Мы оставались на российском рынке. В названии есть фраза «La Dolce Vita» — это не случайно: она ассоциируется с красочной Италией. Именно это настроение мы хотим транслировать гостям. Наша задача — поддержание и продвижение традиционных техник производства, которыми славятся итальянцы, новаторского подхода к разработке мебели. Фабрики, которые мы представляем,— это не крупные холдинги, а часто семейные предприятия. Я убежден, что с высококлассным современным оборудованием многие способны делать мебель — возьмите тот же Китай. Но вот именно навык ручного труда — это большая ценность. И мы готовы делиться этим опытом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новый Манеж — место проведения IDEM La Dolce Vita del Design в 2025 году Фото: Фотобанк Лори В программе мероприятия — серия лекций и мастер-классов Фото: предоставлено WWTS Экспозиция 4Mariani Фото: предоставлено WWTS Коллекция Silvano Grifoni Фото: предоставлено WWTS Следующая фотография 1 / 4 Новый Манеж — место проведения IDEM La Dolce Vita del Design в 2025 году Фото: Фотобанк Лори В программе мероприятия — серия лекций и мастер-классов Фото: предоставлено WWTS Экспозиция 4Mariani Фото: предоставлено WWTS Коллекция Silvano Grifoni Фото: предоставлено WWTS

— Запланированы ли на IDEM какие-то мастер-классы, лекции?

— Да, в этом году у нас два итальянских спикера и два российских: архитекторы, дизайнеры интерьера. Они будут обсуждать актуальные тенденции и развитие отрасли. Имен пока не называю — следите за анонсами. Я хотел, чтобы выступил и инженер, специалист, который смог бы осветить технические детали, конструктивные, чтобы сделать дискуссию более полной. В портфолио WWTS есть компании, которые помогут вам целиком оборудовать дом, то есть не только произвести мебель, освещение, декор, но и полы, двери, окна. Например, мы работаем с Capoferri Serramenti. Эта семейная фабрика предлагает современные системы остекления. Я считаю, что они обошли немцев в плане технологий. Кроме того, у них масса интересных дизайнерских решений. Из мебельных фабрик в этом году со своими новинками с Миланского салона ожидаются Emmemobili, Bellavista, Arizzi, L’Ottocento, Ludovica Mascheroni, Henge и многие другие.

— У вас большой опыт работы с российскими клиентами. Как, на ваш взгляд, следует строить долгосрочные отношения с ними?

— Я приехал в Россию больше 30 лет назад, и вначале у меня не было намерения продавать мебель. Мне нравится находиться здесь, потому что для меня это возможность познакомиться с множеством очень интересных людей. Каждый раз, когда я сажусь в самолет и лечу куда-то, в Сибирь или в другие места, мне в первую очередь хочется завести разговор, найти точки соприкосновения. И я убежден, что на базе общих интересов гораздо проще построить и деловые отношения. Я всегда находил собеседников, которые тоже были заинтересованы в установлении таких связей, считаю, что они самые прочные. И думаю, что, конечно, профессионализм плюс такой личностный подход помогли нам закрепиться на этом рынке.

Надо отметить, что в России в последние годы активно запустилось собственное производство, в том числе мебели. Вы знаете, мне очень нравится посещать здесь фабрики. Рад, если могу быть полезным и дать какой-то дельный совет. Могу сказать, что русские с точки зрения оборудования сегодня отлично оснащены. Зачастую у них есть машины, станки, при этом, возможно, нет наработанного годами опыта, который есть у некоторых итальянцев. Поэтому мы можем предложить свой опыт и знания в области ручного производства. И я думаю, что это как раз тот путь, по которому Италии и следует идти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фрагмент экспозиции Riva1920 Фото: предоставлено WWTS Гардеробная система Ludovica Mascheroni Фото: предоставлено WWTS Вазы из коллекции Barovier & Toso Фото: предоставлено WWTS Кухня Officine Gullo Фото: предоставлено WWTS Журнальный столик Henge Фото: предоставлено WWTS Изделия из стекла Vetrerie di Empoli Фото: предоставлено WWTS Следующая фотография 1 / 6 Фрагмент экспозиции Riva1920 Фото: предоставлено WWTS Гардеробная система Ludovica Mascheroni Фото: предоставлено WWTS Вазы из коллекции Barovier & Toso Фото: предоставлено WWTS Кухня Officine Gullo Фото: предоставлено WWTS Журнальный столик Henge Фото: предоставлено WWTS Изделия из стекла Vetrerie di Empoli Фото: предоставлено WWTS

— Какие личные задачи вы ставите перед собой в этом году?

— У нас множество планов, я бы сказал, даже не на один, а на два года вперед. Работа кипит. Радует и моя команда. В этом году буду поздравлять сотрудников, которые проработали с нами уже больше 15 лет. А есть и те, кто в компании 25 лет. И это действительно большая ценность. Есть много молодых специалистов, мотивированных на результат. Я вижу, что все ответственно относятся к тому, что делают. Помимо сотрудников бок о бок со мной работает и мой сын Андреа. А это гарантия того, что у WWTS есть будущее. В ближайшие годы также планируем продолжать развивать и наше фермерское хозяйство на территории России — Fattoria Marian. Эта дополнительная деятельность приносит большое удовлетворение. Кстати, его продукцию можно будет продегустировать и приобрести на IDEM.

— Планируется ли на мероприятии помимо деловой еще и развлекательная программа?

— Конечно, будет не только дизайн, но и угощения, музыка. Я не раз говорил, что влюблен в Капри. У меня там много друзей. Местные шеф-повара и музыканты всегда приезжают на мои мероприятия, как в Милан на «Русский дом» в дни Недели дизайна в апреле, так и на IDEM La Dolce Vita del Design. Ждем их и в этом году в Москве.

Беседовала Елена Кананыкина