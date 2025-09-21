Многоцелевая атомная подводная лодка «Пермь» прошла первый этап ходовых испытаний

Атомный подводный крейсер четвертого поколения «Пермь» завершил первый этап заводских ходовых испытаний. Об этом сообщает «Первый канал».

Крейсер был заложен на предприятии ОСК «Севмаш» в 2016 году, после испытаний он войдет в состав одного из флотов ВМФ России. Ранее имя «Пермь» носила другая атомная подводная лодка, построенная в 1980-е годы.

Судно относится к семейству подлодок, построенных по проекту «Ясень-М». На данный момент в составе Тихоокеанского и Северного флотов находится пять подводных лодок этого проекта. Отличие «Перми» в том, что она является первым носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».