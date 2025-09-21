МИД РФ держит на контроле ситуацию с арестом бизнесмена Гречушкина в Болгарии

Министерство иностранных дел России внимательно следит за ситуацией с задержанием российского предпринимателя Игоря Гречушкина в Болгарии. Господин Гречушкин является владельцем сухогруза Rhosus, который был связан со взрывом в ливанском порту Бейрут 4 августа 2020 года.

Как сообщили в МИДе «РИА Новости», официальных уведомлений от болгарских правоохранительных органов в посольство России в Софии пока не поступало. Сам Игорь Гречушкин или его представители к дипломатам не обращались. В ведомстве подчеркнули, что при необходимости консульский отдел готов оказать гражданину России всю необходимую помощь.

Арест Гречушкина произошел 16 сентября в аэропорту Софии, куда он прибыл из Кипра туристом, имея при этом двойное гражданство. По данным болгарских СМИ и агентства Associated Press, задержание произведено на основании международного ордера Интерпола, выданного ливанскими властями. Ливан требует экстрадиции бизнесмена для допроса в рамках расследования взрыва.

Взрыв в Бейруте произошел в результате детонации около 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными органами в 2014 году с судна Rhosus, подконтрольного, как пишет AP, господину Гречушкину. Груз хранился на складе в порту Бейрута и был предназначен для Мозамбика. В результате трагедии погибли 121 человек, тысячи получили ранения, а более 300 тыс. жителей остались без жилья. Материальный ущерб оценивается в не менее $15 млрд.