В Ставрополе три человека пострадали в столкновении двух машин Lada

В Ставрополе накануне ночью, 20 сентября, произошло ДТП на улице Западный обход. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительным данным, Lada Priora при повороте не уступила дорогу Lada XRAY. После столкновения XRAY столкнулся с металлическим ограждением.

С травмой головы в городскую больницу доставили водителя и пассажира автомобиля Priora и водителя автомобиля Lada XRAY.

За рулем автомобиля Lada Priora находился 22-летний житель Невинномысска, который получил водительское удостоверение менее одного года назад. За это время он три раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Константин Соловьев