В Ульяновске 23 человека эвакуированы из горящего дома, один погиб

Пожар произошел в жилом доме в Ульяновске в субботу, 20 сентября. Происшествие случилось на улице Скочилова в Ленинском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Загорелась однокомнатная квартира. Из здания были эвакуировали 23 человека и спасены трое, включая одного ребенка.

Также в результате пожара погиб 22-летний мужчина. Предположительно, причиной происшествия стала неосторожность при курении.

Георгий Портнов