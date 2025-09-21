Генерал-полковник Александр Лапин может стать помощником раиса Татарстана
Герой России и генерал-полковник Александр Лапин может стать помощником главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщает «Татар-информ».
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Александр Лапин недавно оставил должность командующего Ленинградским военным округом и группировкой «Север». Его сменил генерал-полковник Евгений Никифоров, ранее возглавлявший Западный военный округ.
Александр Лапин родился в Казани в 1964 году. Он окончил Казанское танковое училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба. Лапин служил в танковых и мотострелковых подразделениях, участвовал в операции в Сирии и командовал войсками Центрального военного округа с 2017 по 2022 годы. В марте 2024 года он возглавил группировку «Север».