На Урале водителю грозит штраф и лишение прав за употребление алкоголя после ДТП

В Свердловской области 57-летнего водителя самодельного снегоболотохода могут оштрафовать и лишить водительского удостоверения за употребление алкоголя после аварии. По данным свердловской Госавтоинспекции, на дороге Кушва – Кедровка водитель самодельного снегоболотохода потерял управление, и транспортное средство перевернулось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В результате ДТП пострадали три человека: водитель и двое 46-летних пассажиров. Всех их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. По данным ГИБДД, водитель употребил алкоголь после ДТП, что запрещено пунктом 2.7 ПДД.

В отношении него составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ и возбуждено производство по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ за причинение вреда здоровью средней тяжести. Нарушение запрета может привести к штрафу в 45 тыс. руб. и лишению прав на срок от 1,5 до 2 лет.

«Госавтоинспекция напоминает о недопустимости употребления алкоголя после ДТП до завершения всех процессуальных действий. Нарушение этого запрета влечет серьезные административные последствия и может затруднить оценку состояния здоровья участников аварии»,— прокомментировали в ГИБДД.