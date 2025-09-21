«Красноярскнефтепродукт» планирует закупить ГСМ на 1 млрд рублей

АО «Красноярскнефтепродукт» объявило тендер на поставку нефтепродуктов на общую сумму 1 млрд руб. Объявление размещено на портале «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бензин АИ-98, АИ-95, АИ-92, ДТ летнее, ДТ зимнее, ДТ межсезонное и ДТ арктика должны быть поставлены в «Западный» (Назарово), «Ужурский» (Ужур), «Восточный» (Иланка), «Рыбинский» (Заозерная), «Северный» (Абалаково) и «Юго-Восточный» (Минусинск) филиалы «Красноярскнефтепродукта».

Заявки принимаются до 6 октября, итоги аукциона подведут 10 октября.

АО «Красноярскнефтепродукт» зарегистрировано в Красноярске в 1994 году. Компания специализируется на поставках нефтепродуктов, управлении 10 нефтебазами и 151 АЗС в Красноярском крае и Республике Хакасия. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка АО составила 27,4 млрд руб., чистая прибыль — 54,1 млн руб.

Михаил Кичанов